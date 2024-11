États-Unis : le dollar s'envole, dopé par l'impact budgétaire d'une possible élection de Trump

Le dollar bondit d'environ 1,5% face au yen et à l'euro en cours d'échanges asiatiques mercredi, dopé par les annonces des premiers Etats remportés par Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine. Vers 3 heures GMT, le billet vert grimpait de 1,71% face à la devise nippone, à 154,21 yens pour un dollar et s'appréciait de 1,67% face à la monnaie commune européenne, à 0,9302 euro pour un dollar.

"Les marchés commencent à parier sur le retour de Trump"

Alors qu'une attente fébrile débute aux Etats-Unis concernant l'issue d'un scrutin très serré, le marché des changes a vigoureusement réagi aux annonces des premiers Etats américains remportés par l'ex-président républicain Donald Trump. "Les marchés commencent à parier sur le retour de Trump. Il l'a emporté avec une marge plus conséquente que prévu en Floride, un Etat très peuplé, ce qui renforce les attentes de scores républicains meilleurs qu'anticipé ailleurs" dans le pays, a souligné Yugo Tsuboi, stratégiste chez Daiwa Securities, cité par l'agence Bloomberg.

L'élection américaine alimente des montagnes russes dans les échanges : le dollar avait ainsi nettement reculé la veille après la publication de meilleurs sondages pour la candidate démocrate Kamala Harris, avant de connaître un brusque revirement dès les premiers sondages après le début du vote.

Les marchés "s'ajusteront au fur et à mesure des nouvelles informations"

Economistes et investisseurs s'attendent à ce qu'en cas de succès, Donald Trump mette en place de nouvelles barrières douanières, allège les impôts et dérégule l'économie - de quoi provoquer un creusement du déficit public, puis une remontée des taux obligataires et en conséquence une remontée du dollar. "Tout au long d'octobre, il est évident que le dollar, les devises asiatiques et les taux d'intérêt américains ont évolué au gré des anticipations sur les élections américaines" et les marchés "s'ajusteront mercredi au fur et à mesure des nouvelles informations" sur l'issue du scrutin, avaient prédit les analystes de la banque MUFG.

Sous une présidence Trump, "notre scénario estime que le dollar pourrait se renforcer d'environ 7 à 8% par rapport à la perspective de base en cas de victoire de Mme Harris", insistent-ils. À l'inverse, si Kamala Harris l'emportait, la correction pourrait être brutale, "avec affaiblissement du dollar et renforcement des devises asiatiques (des économies) orientées vers l'exportation", à l'image du Japon.