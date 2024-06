États-Unis : l'administration Biden demande au Congrès de débloquer 4 milliards de dollars et d'agir sur l'immigration

La directrice du Budget de la Maison-Blanche, Shalanda Young, a demandé vendredi au Congrès de débloquer quatre milliards de dollars pour, entre autres, reconstruire le pont effondré à Baltimore, et a plaidé pour renforcer les moyens à la frontière avec le Mexique. "Le Congrès doit encore répondre aux demandes urgentes supplémentaires formulées par le président en octobre dernier, qui renforceraient la sécurité des frontières et répondraient aux besoins nationaux urgents", écrit Shalanda Young dans un courrier transmis au président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson.

Le Congrès américain avait adopté en avril, après des mois de tractations extrêmement tendues, un plan d'aide de 95 milliards de dollars, qui comprenait notamment une gigantesque enveloppe d'assistance militaire et économique pour l'Ukraine. "J'écris aujourd'hui pour réitérer la demande d'octobre et soumettre des estimations révisées de 4 milliards de dollars supplémentaires", dit la directrice de l'OMB (Office of management and budget) dans cette lettre.

Elle fait notamment état de la reconstruction du pont qui s'est effondré en mars après avoir été heurté par un porte-conteneurs à l'entrée du port de Baltimore (Maryland), des réparations à Hawaï après les incendies qui ont ravagé l'île de Maui l'été dernier, ou encore de l'assistance après des tornades dans le Midwest. Outre ces 4 milliards de dollars, Shalanda Young a appelé le Congrès à soutenir l'accord élaboré par des membres des deux partis sur "la sécurité des frontières", qui "apporterait des changements politiques importants, les ressources et le personnel nécessaires pour sécuriser les frontières américaines et réparer le système d'immigration défaillant".

La Maison-Blanche accuse les républicains de bloquer toute réforme migratoire au Congrès, à la demande de Donald Trump. Le Sénat américain a rejeté fin mai une proposition de loi visant à renforcer les contrôles à la frontière sud avec le Mexique après un premier échec en février. Le chef des républicains au Sénat Mitch McConnell, qui avait pourtant aidé à négocier le texte, avait estimé que la décision des démocrates de le soumettre à nouveau au vote n'était rien d'autre qu'une "combine" avant les élections.

La directrice du budget de la Maison-Blanche a enfin pressé les élus du Congrès d'agir face à "l'état précaire du secteur" de la petite enfance, et insisté sur "la nécessité de réduire les coûts de garde d'enfants pour les familles qui travaillent".