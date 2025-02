États-Unis : la Maison Blanche dévoile une vidéo ASMR d'expulsion de clandestins

Ces images, mettant en scène les conditions d'expulsion de migrants aux États-Unis, ont fait polémique sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes, se disant choqués par la brutalité de l'opération et le cynisme du ton employé par la Maison-Blanche. La vidéo a également fait réagir Elon Musk, le ministre de l'Efficacité gouvernemental.

"ASMR : Vol d’expulsion d’étrangers illégaux", peut-on lire en description de la vidéo, relayée sur X par la Maison Blanche mardi 18 février. Cette dernière a aussi complété son message par un émoji "haut-parleur", incitant les internautes à visionner la vidéo avec le son.

D'abord diffusée par le bureau de l’Immigration de Seattle, cette séquence, d'une quarantaine de secondes, montre "un groupe d’étrangers sans papiers [être] évacué de Seattle dans le cadre d’un processus visant à finaliser leur retour dans leur pays d’origine".

Des images controversées

ASMR: Illegal Alien Deportation Flight 🔊 pic.twitter.com/O6L1iYt9b4 — The White House (@WhiteHouse) February 18, 2025

Alignés sur le tarmac d'un aéroport, les clandestins – des immigrés indiens sans papiers – sont fouillés, puis menottés aux mains et aux pieds par des policiers. En bruit de fond, on peut entendre un moteur d'avion et les chaînes qui s'entrechoquent aux mouvements des migrants. Présenté comme un format "ASMR", qui désigne la sensation de bien-être que procurent certains sons, l'enregistrement a fait le buzz sur X, provoquant une vague d'indignation partout dans le monde.

Loin d'être choqué, Elon Musk a quant à lui partagé son enthousiasme : "Haha wow", a-t-il commenté. Alors que Donald Trump avait promis de mener sa vaste campagne d'expulsions avec la plus grande fermeté, cette vidéo est une nouvelle démonstration de force.

Le ministre des Affaires étrangères indien, Subrahmanyam Jaishankar, avait également pris la parole après la première diffusion des images, tentant de calmer le début de la polémique. "L’Inde est en discussion avec l’administration Trump pour garantir que les expulsés soient traités avec dignité", avait-il indiqué, précisant que les femmes et les enfants étaient épargnés par ces dispositions radicales.