Musk dit qu'il travaillera avec Trump aussi longtemps qu'il sera «utile»

Dans un entretien à la chaîne de télévision Fox News, Elon Musk a assuré qu'il travaillerait avec Donald Trump aussi longtemps qu'il pourrait "se rendre utile". L'homme le plus riche du monde a pour mission de réduire les dépenses publiques de l'Etat américain.

Elon Musk a assuré qu'il travaillerait avec Donald Trump aussi longtemps qu'il pourrait "se rendre utile", dans un entretien à la chaîne de télévision Fox News avec le président américain où tous deux ont écarté l'éventualité de conflits d'intérêt. "J'aiderai aussi longtemps que je pourrai me rendre utile", a répondu le multimilliardaire, alors qu'on lui demandait s'il avait l'intention de travailler avec l'administration Trump durant les quatre années de mandat du président, selon des extraits de ce double entretien diffusés mercredi.

Réduire les dépenses publiques, un engagement de Donald Trump

Depuis son retour à la présidence fin janvier, Donald Trump s'est engagé à réduire les dépenses publiques, tâche qu'il a confiée à Elon Musk et à la commission pour l'efficacité gouvernementale (Doge). L'homme le plus riche du monde, important soutien financier de la campagne de Donald Trump, utilise les vastes pouvoirs qui lui ont été dévolus pour restructurer et démanteler des agences fédérales.

Le rôle du patron de Tesla et de SpaceX suscite des interrogations sur de possibles conflits d'intérêt car les agences visées peuvent avoir un rôle de régulation sur certaines de ses activités. Dans ce double entretien, Donald Trump n'a pas tari d'éloges envers son proche conseiller, le qualifiant de "brillant", "honnête" et de "très bon, solide homme d'affaires".

De possibles conflits d'intérêts ?

Il a aussi balayé les inquiétudes quant à de possibles conflits d'intérêt, éveillées par le fait qu'Elon Musk est lui-même bénéficiaire de gros contrats fédéraux. "S'il y a un quelconque conflit d'intérêt, il y mettra un terme. Et s'il ne le faisait pas, j'y mettrais un terme. Je le verrais s'il y avait un conflit d'intérêt", a assuré le président.

"Il s'agit de tâches importantes, mais tout ce qu'il fait est examiné au microscope. Je veux dire que tout le monde le surveille", a-t-il ajouté. "S'il y a conflit d'intérêt, vous allez le lire quelque part deux minutes après". Elon Musk a fait valoir que la commission du Doge répertoriait sur son site internet les mesures qu'elle prend, et que cette transparence lui permettait de rendre des comptes.

Musk, un "patriote" selon Trump

"La possibilité que je puisse y échapper est de zéro", a-t-il affirmé. Un responsable de la Maison Blanche a récemment précisé dans une déclaration à la justice qu'Elon Musk ne dirigeait pas officiellement la commission du Doge et que, comme les autres conseillers spéciaux du président, il n'avait "pas d'autorité réelle ou formelle pour prendre lui-même des décisions".

Interrogé sur la position officielle d'Elon Musk par des journalistes à Mar-a-Lago (Floride) mardi, Donald Trump avait répondu qu'il était un "patriote". "Alors vous savez, vous pouvez l'appeler un employé, vous pouvez l'appeler un consultant. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais c'est un patriote", a dit Trump.