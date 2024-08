États-Unis : en Californie, l'activité sismique inquiète de plus en plus les habitants

La terre ne tremble pas uniquement au Japon ces derniers jours. De l'autre côté du Pacifique, aux États-Unis, la Californie est touchée par plusieurs secousses ces dernières semaines. En une quinzaine de jours, le sud de la Californie a connu plusieurs tremblements de terre, des séismes ressentis jusqu'à Los Angeles et qui sont de plus en plus fréquents, laissant planer la peur du Big One.

Une faille sous la ville de plus en plus active

Au cours des 20 dernières années, on comptait environ cinq tremblements de terre de magnitude quatre et plus. Cette année, on en est déjà à treize. Mais rien d'alarmant pour la sismologue Lucy Jones, interrogée par NBC4, qui souligne tout de même que toute personne vivant "dans la région de Los Angeles, vit dans un rayon de huit kilomètres autour d'une faille active".

La plus célèbre de ces failles est bien sûr celle de San Andreas, qui pourrait produire un séisme très violent. Les secousses les plus récentes viennent, elles, d'un système de faille plus modeste : celui de Puente Hills, mais autrement plus destructeur, selon Lucy Jones.

Les riverains appelés à faire des provisions

Quand on modélise ce que pourrait être un séisme de magnitude 7,5 sur la faille de Puente Hills, on a dix fois plus de dégâts qu'un séisme de 7,9 sur celle de San Andreas. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'habitants et de bâtiments au-dessus de Puente Hills", souligne-t-elle.

Les Californiens sont encouragés à faire des réserves d'eau, de nourriture et de piles, car impossible de prédire où et quand le prochain séisme majeur se produira.