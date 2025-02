États-Unis : elle perd 375.000 dollars en croyant entretenir une relation avec un acteur de «Grey's Anatomy»

Pendant deux ans, une Américaine a versé de l’argent à une personne se faisant passer pour l’acteur Martin Henderson, star de la série de Netflix "Virgin River" et présent dans "Grey's Anatomy". La victime a même quitté les États-Unis pour déménager jusqu'en Nouvelle-Zélande pour rejoindre son cher et tendre fictif.











Une histoire comme celle d'Anne, qui a été escroquée de plus de 800.000 euros par des arnaqueurs africains se faisant passer pour Brad Pitt, existe dans les quatre coins du monde.

Direction les États-Unis où une femme nommée Lea a cru entamer une relation amoureuse avec Martin Henderson, héros de la série "Virgin River" en 2023 et également présent dans "Grey's Anatomy".

Un déménagement à plus de 10.500 kilomètres de chez elle

Après avoir été contactée par un soi-disant agent de l’acteur, Lea pensait échanger directement avec Martin Henderson. Elle a ainsi versé plus de 375.000 dollars, pensant aider son prétendu amoureux à financer notamment des voyages en jet privé, rapporte le New Zealand Herald.

Pour la convaincre, l’escroc lui envoyait régulièrement des photos modifiées avec l’aide de l’intelligence artificielle, ainsi que des messages vocaux, eux aussi générés par IA, imitant la voix de l'acteur néo-zélandais.

Afin de poursuivre cette relation fictive, Lea, qui vivait aux États-Unis jusqu’en décembre, a même déménagé en Nouvelle-Zélande, où elle a acheté une maison dans l’espoir d’y vivre avec lui.

"Nous nous sommes tout de suite entendus"

Mais l’escroquerie a été démasquée lorsqu’une photo du vrai Martin Henderson, en pleine randonnée à VTT, a été publiée sur les réseaux sociaux. Au même moment, l’escroc informait Lea que l’acteur était à l’hôpital après un accident sur un tournage d’un film en Afrique du Sud. Il avait subi une attaque cardiaque, expliquant ainsi son absence prolongée.

"Je me sens vraiment idiote d’avoir ouvert mon cœur ainsi", a-t-elle déclaré au quotidien néo-zélandais. Elle avoue avoir été "manipulée" durant une période difficile de sa vie et avoir été contactée après avoir posté un message sur un groupe Facebook. "Nous nous sommes tout de suite entendus et avons discuté de nos plats préférés et de nos intérêts communs", raconte-t-elle.

Le véritable Martin Henderson a averti ses fans d'escroqueries sur Instagram. L'escroc a tenté de rassurer Lea. Il lui a certifié que l’acteur avait posté ce message pour avertir les autres. Afin de lui transférer de l’argent, Lea a dû même souscrire à un prêt bancaire. La victime cherche maintenant de l’aide pour se remettre de la perte de ce qu’elle pensait être "une relation authentique".