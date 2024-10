Les États-Unis enquêtent sur la fuite de documents américains classifiés, décrivant les plans d'Israël en vue d'une riposte contre l'Iran, ont rapporté plusieurs journaux américains. Une fuite de documents "très inquiétante" selon le président de la chambre des représentants Mike Johnson qui a indiqué, au micro de CNN, "suivre la situation de près" et qu'une enquête était "en cours".

Des documents classés "top secret"

Ces documents hautement confidentiels ont commencé à circuler sur la messagerie Telegram vendredi. Ils décriraient des images satellites dévoilant les plans d'Israël en vue d'une attaque contre l'Iran, en réponse au lancement de nombreux missiles iraniens sur l’État hébreu début octobre. Les documents, classés "top secret", portaient des inscriptions indiquant qu'ils ne sont destinés à être consultés que par les États-Unis et leurs alliés "Five Eyes", à savoir l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, a rapporté CBS.

Fuite délibérée ou piratage informatique ?

Les deux documents sembleraient être attribués à l'Agence nationale de renseignement géospatial et à l'Agence de sécurité nationale (NSA) des États-Unis, selon la BBC. D'après Reuters, le premier document, intitulé "Israël : l'armée de l’air poursuit les préparatifs d’une frappe contre l’Iran et mène un deuxième exercice d’engagement de grandes forces", décrirait l'utilisation et la gestion de missiles balistiques par l'État hébreu.

Toujours selon Reuters, le deuxième document est intitulé : "Israël : les forces de défense poursuivent la préparation de munitions clés et les activités secrètes avec des drones, presque certainement en vue d'une frappe contre l'Iran". Le New York Times rapporte que des responsables américains ont reconnu en privé que ces documents étaient authentiques. Reste à savoir s'il s'agit d'une fuite délibérée d'un agent américain ou d'un piratage informatique.