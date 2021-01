Etats-Unis : comment va se passer l’investiture de Joe Biden (et de Kamala Harris)

C’est le jour J aux Etats-Unis. Mercredi à la mi-journée (en fin d’après-midi en France), Joe Biden va succéder à Donald Trump et être officiellement investi pour devenir le 46ème président à s’installer à la Maison-Blanche. Il prêtera serment dans la capitale fédérale Washington, bouclée par la Garde Nationale à cause des menaces sécuritaires. Ce sera également le cas pour Kamala Harris, la vice-présidente élue. Le duo passera d’ailleurs ensemble une grande partie de cette journée forcément particulière. A laquelle n'assistera pas Donald Trump.

Quelques invités, mais pas de public

Tout commencera par une messe pour Joe Biden et Kamala Harris, à 8h45. Ils se rendront ensuite au Capitole. C’est là qu’ils prêteront serment, l’un après l’autre. Plusieurs prises de paroles sont prévues. La chanteuse Lady Gaga interprètera l’hymne national américain. Il y aura quelques invités, mais la distanciation sociale sera respectée. Les chaises ont été installées à plusieurs mètres d’écart.

En revanche, il n’y aura pas de public, mais des milliers de petits drapeaux sont disposés sur le Mall en face du Capitole pour représenter les Américains. Joe Biden délivrera son discours inaugural. Il sera alors 12h à Washington, 18h en France.

Installation à la Maison-Blanche dans l'après-midi

Désormais président et vice-présidente, Joe Biden et Kamala Harris passeront alors les troupes en revue. Cette tradition symbolise la transition pacifique du pouvoir. Ils rejoindront le cimetière d’Arlington en Virginie, juste à côté de Washington, pour une cérémonie en compagnie des anciens présidents Obama, Bush et Clinton.

Enfin, Joe Biden et Kamala Harris seront escortés jusqu’à la Maison-Blanche dans l’après-midi, en milieu de soirée en France. Coronavirus et sécurité obligent, il n’y aura pas de parade officielle sur Pennsylvania Avenue, comme c’est la tradition. Et le 46ème président des Etats-Unis prendra possession du Bureau Ovale et signera alors ses premiers décrets.