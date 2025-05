États-Unis : cette somme astronomique engrangée par les dix plus grosses fortunes en un an

Entre le mois d'avril 2024 et celui d'avril 2025, les dix personnalités les plus riches des États-Unis se sont enrichies de 365 milliards de dollars. Une analyse effectuée par l'organisation Oxfam, qui n'a pas manqué de créer le débat au sein de la société américaine sur les fortes inégalités de richesses dans le pays.

Selon une analyse d'Oxfam, organisation caritative indépendante, les dix plus grosses fortunes américaines se seraient enrichies de plus de 365 milliards de dollars. L'étude prend en compte la période entre fin avril 2024 et fin avril 2025. Une augmentation stupéfiante de la richesse qui équivaudrait à environ 1 milliard de dollars par jour pour ces milliardaires.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La parution de ces chiffres, alors que les États-Unis sont en plein débat sur la prolongation de la loi de 2017 portant sur la réduction d'impôts et l'emploi, n'a pas manqué de faire réagir. "La richesse des milliardaires a augmenté de façon astronomique alors que de nombreuses personnes ordinaires ont du mal à joindre les deux bouts", a déclaré Rebecca Riddell, responsable principale des politiques pour la justice économique et raciale chez Oxfam America.

À lire aussi 8 hommes possèdent autant de richesse que la moitié de l'humanité, selon Oxfam

Cette explosion des revenus se caractérise notamment par le chiffre d'affaires annuel d'une personne. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, aurait remporté à lui seul 186,1 milliards de dollars sur cette période. À titre de comparaison, la fortune de Mark Zuckerberg, patron de l'entreprise Meta, n'aurait atteint qu'une "fine augmentation" de 38,7 milliards.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Du côté des démocrates, la situation indigne

Des chiffres astronomiques qui ne manquent pas de mettre en lumière les inégalités de richesse des États-Unis et de remettre au cœur du débat un projet de loi appelé "One Big Beautiful Bill Act". Cette loi, adoptée par la Chambre des représentants, propose une augmentation des ressources des ménages américains.

Pourtant, cette loi est contestée, notamment en raison de la répartition des gains qui serait jugée inéquitable. En effet, les bénéfices du projet de loi profiteraient de manière disproportionnée aux plus aisés. 10% des ménages les plus riches recevraient environ les deux tiers (65%) du montant total de la loi. En revanche, les foyers les plus pauvres perdraient même de l'argent, environ 1.035 dollars en 2026, en raison des coupes budgétaires, de la hausse des produits alimentaires et d'autres mesures.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Du côté des démocrates, la situation indigne, en témoignent les déclarations de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren du Massachusetts qui affirmait auprès de CNN que le projet de loi était un "cadeau" pour les riches, avant d'ajouter : "Donald Trump et les républicains au Congrès tentent d'imposer des allégements fiscaux massifs aux Américains les plus riches – des millionnaires et des milliardaires qui s'enrichissent de jour en jour. Les milliardaires n'ont pas besoin d'un nouveau répit, ce sont les travailleurs qui en ont besoin."

La riposte de la porte-parole de la Maison Blanche ne sait pas fait attendre, mettant en avant le bilan économique de Donald Trump lors de son premier mandat, et plébiscitant donc cette nouvelle loi. "Le projet de loi One, Big, Beautiful Bill Act pérennise nombre de ces politiques efficaces, notamment les baisses d'impôts historiques du premier mandat du président Trump, afin de restaurer la prospérité pour les citoyens."