En dix ans, les 1% les plus riches ont gagné plus de 40.000 milliards de dollars de nouvelle richesse, affirme Oxfam

Les 1% les plus riches du monde ont gagné en dix ans plus de 40.000 milliards de dollars en plus, mais leur imposition est "historiquement" basse, affirme jeudi l'ONG Oxfam, alors qu'un projet de taxe mondiale des super-riches est au menu du sommet du G20 au Brésil. La frange la plus riche de la population mondiale a "accumulé 42.000 milliards de dollars de nouvelle richesse au cours de la dernière décennie", souligne Oxfam France dans un communiqué, se basant sur un calcul produit par Oxfam international, avant le début de la réunion des ministres des Finances du G20 à Rio de Janeiro.

>> LIRE AUSSI - La fortune des riches à son plus haut historique, montre une étude

Débat autour d'une proposition de taxation des milliardaires

La proposition d'une taxation des milliardaires, soutenue par la France, l'Espagne, l'Afrique du Sud, la Colombie et l'Union africaine, mais combattue par les États-Unis, doit être âprement débattue lors de ce sommet qui se tient jeudi et vendredi. Le Brésil, qui assure la présidence tournante du G20, groupe de pays représentant 80% du PIB mondial, a fait de cette taxation au niveau international une priorité.

"Malgré les avancées récentes, c'est indéniable que les milliardaires continuent d'échapper à nos systèmes fiscaux, ayant recours à toute une série de stratégies", avait déclaré fin février le ministre des Finances du Brésil, Fernando Haddad, lors d'une précédente réunion à Sao Paulo des grands argentiers du G20, les appelant à "trouver des solutions efficaces pour que les super-riches paient leur juste part d'impôt".

Les Etats-Unis ne voient "pas le besoin" d'une taxe à l'échelle internationale sur les plus fortunés Les Etats-Unis ne voient "pas le besoin" de négocier à l'échelle internationale une taxation sur les plus grandes fortunes, a affirmé jeudi la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, appelant plutôt chaque Etat à instaurer un système fiscal "juste et progressif". "La politique fiscale est très difficile à coordonner à l'échelle internationale, et nous ne voyons pas le besoin, ni ne pensons qu'il soit souhaitable d'essayer de négocier un accord international sur cela", a affirmé la dirigeante américaine au cours d'une conférence de presse à Rio de Janeiro, répondant à une question sur le souhait du Brésil d'instaurer une taxe coordonnée à l'échelle du G20 sur les milliardaires.

"Les milliardaires paient un taux d'imposition équivalent à moins de 0,5% de leur richesse"

"La dynamique en faveur de l'augmentation des impôts sur les ultra-riches est indéniable, et cette semaine est le premier véritable test décisif pour les gouvernements du G20. Ont-ils la volonté politique d'établir une norme mondiale qui privilégie les besoins de la majorité sur la soif de profits d'une élite de milliardaires minoritaires ?", a déclaré Layla Yakoub, responsable de la campagne "Justice fiscale et inégalités" à Oxfam France, citée dans le communiqué.

Selon l'ONG, "la part des revenus des 1% des plus riches dans les pays du G20 a augmenté de 45% au cours des quatre dernières décennies tandis que les taux d'imposition maximum sur leurs revenus ont été réduits d'environ un tiers".

"A l'échelle mondiale, les milliardaires paient un taux d'imposition équivalent à moins de 0,5% de leur richesse", poursuit Oxfam France, citant le EU Tax Observatory. "Leurs fortunes ont augmenté en moyenne de 7,1% par an au cours des quatre dernières décennies, et un impôt annuel net sur la richesse d'au moins 8% serait nécessaire pour réduire l'extrême richesse des milliardaires", calcule l'ONG.