États-Unis : 48 heures après le passage des tornades, désastre dans le Kentucky

Les Etats-Unis sont endeuillés après le passage d’une série de tornades vendredi soir. Des dégâts matériels considérables ont été enregistrés et le bilan humain est très lourd : au moins 90 personnes sont mortes, dont 80 dans le Kentucky, l’Etat le plus touché. D'autant que 48 heures après le passage de ces tornades, les opérations de recherche ne sont pas terminées et la garde nationale a même été mobilisée.

Un peu plus de 300 soldats ont en effet été déployés afin de visiter les maisons les unes après les autres dans cette région rurale. L'objectif est de tenter de retrouver une victime ou un survivant le long de ce chemin de plusieurs centaines de kilomètres parcouru par les tornades. Le gouverneur du Kentucky assure que de nouveaux cadavres ont été retrouvés dimanche dans son État et des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Mais avec les températures négatives, l’espoir de les retrouver en vie diminue d’heure en heure.

"Tendre la main"

Mayfield, la ville la plus touchée, a vécu une nouvelle nuit de couvre-feu de dimanche à lundi, après que les habitants se sont démenés toute la journée pour déblayer les rues et commencer à réparer les maisons qui peuvent l’être. Malgré la fatigue qui commence à se faire ressentir après deux jours de travail, la ville est aussi le théâtre d’une grande démonstration d’entraide. Des dizaines de particuliers sont venus d’eux-mêmes, sans toujours connaître quelqu'un.

C'est le cas de Mark, qui a fait la route depuis la ville voisine avec sa propre mini-pelleteuse. "C'est un désastre mais ça fait ressortir le meilleur des gens. Ca montre à l’Amérique qu’il y a encore des gens bien dans ce monde, qui ont envie d’aider les autres, de sortir, de tendre une main. Je trouve ça formidable", constate-t-il.

Des groupes de jeunes se sont également mobilisés. Ils sont dispersés un peu partout dans la ville, chasuble sur les épaules et pelle ou râteau à la main pour aider qui en a besoin. Une solidarité qui s’illustre également par les banques alimentaires, principalement dans les églises. Elles ont distribué toute la journée couvertures, repas et boissons chaudes.