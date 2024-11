Espagne : arrestation de 14 hommes liés au cartel de Sinaloa

"Le réseau criminel démantelé, basé en Catalogne, serait impliqué dans l'enlèvement et la mort d'un homme dont le corps a été trouvé dans une zone boisée" de cette région, et qui "était venu d'Italie pour une réunion avec certains chefs" du gang, a expliqué la police dans un communiqué. Le réseau en question était "composé principalement de Mexicains", et était "lié au cartel mexicain de Sinaloa".

Demande de rançon

L'enlèvement a eu lieu entre fin mai et juin. Les proches de la victime au Kosovo, qui ont alerté la police, avaient reçu une demande de rançon de 240.000 euros (253.000 dollars). Ils avaient versé 32.000 dollars en crypto-monnaies. Le corps de la victime, dont la nationalité n'a pas été précisée, a été découvert en août dans une forêt dans un état de décomposition avancé et présentait des signes de violence.

Les 14 personnes arrêtées seraient impliquées dans du trafic de drogue, blanchiment d'argent, enlèvement et meurtre, selon le communiqué de la police. Ils recevaient en Catalogne des paquets depuis le Mexique contenant des vêtements imprégnés de méthamphétamine. Une fois en Espagne, ils procédaient à l'extraction de la drogue dans un laboratoire, de même source. Le cartel de Sinaloa, qui tient son nom de l'Etat du nord-est du Mexique où il a été fondé, reste l'une des organisations criminelles les plus importantes dans le monde, en dépit de la détention aux Etats-Unis de deux de ses fondateurs, Joaquin "El Chapo" Guzman et Ismael "El Mayo" Zambada.