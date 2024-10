Mexique : la marine annonce une saisie record de 8,3 tonnes de drogues dans le Pacifique

La marine mexicaine a annoncé vendredi la saisie dans le Pacifique de 8,3 tonnes de drogues, son record pour une opération en mer. La valeur des marchandises saisies représente un montant de 2,099 milliards de pesos (134,5 millions d'euros), a affirmé la marine dans un communiqué, sans préciser de quelles drogues il s'agit.

Six embarcations arraisonnées

"Cela représente la plus grosse quantité de drogue saisie lors d'une opération maritime, sans précédent dans l'histoire de l'institution", s'est-elle félicitée. Cette saisie a été réalisée au sud-ouest de la ville de Lazaro Cardenas, dans l'Etat du Michoacan, sur la côte ouest du Mexique. Au cours de l'opération, la marine a dit avoir arraisonné six embarcations - cinq hors-bords et un semi-submersible d'environ 15 mètres de long - et arrêté 23 personnes.

La plus grande saisie de drogue de l'histoire du Mexique, 23 tonnes de cocaïne colombienne, avait eu lieu en novembre 2007. Le Mexique est depuis des décennies la plaque tournante du trafic de drogue vers l'Amérique du Nord, une activité pour le contrôle de laquelle se battent un grand nombre de cartels. L'Etat du Michoacan, au large duquel a eu lieu la saisie, est ainsi le théâtre de luttes incessantes entre bandes criminelles, dont le puissant cartel Jalisco Nueva Generacion.

Arrivée au pouvoir le 1er octobre, la nouvelle présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a présenté quelques jours plus tard un "plan national de sécurité" pour freiner la violence dans son pays, en se concentrant sur les Etats les plus dangereux, situés dans le Nord ou sur la côte pacifique.