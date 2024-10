Espagne : après les scènes apocalyptiques dans la province de Valence, des habitants totalement sous le choc

Après les pluies diluviennes qui ont touché la province de Valence, en Espagne, des centaines de voitures sont entassées dans les rues, les unes sur les autres, charriées par les eaux. Le véhicule de José, par exemple, est coincé dans un parking souterrain complètement inondé.

"Regardez, l'eau arrive jusqu'au toit de la voiture. Elle est complètement inondée et inutilisable. C'était une voiture neuve qui m'a coûté 21.000 euros. Je ne peux plus aller travailler. Si j'étais millionnaire, ce ne serait pas grave. Mais je suis un pauvre travailleur donc c'est très embêtant. L'important, c'est qu'il ne nous soit rien arrivé", tente de se rassurer ce riverain.

Trois jours de deuil national dans le pays

Des dégâts matériels et des milliers de sinistrés sont à compter dans cette province de plus de deux millions d'habitants, comme Eric, sénégalais installé à une heure de Valence. Pas d'eau ni d'électricité chez lui, impossible de cuisiner. Alors, il a bravé tous les risques pour venir faire ses courses à Valence. "Je suis venu jusqu'ici, car dans ma ville, on a coupé toute l'électricité. Ici, j'étais sûr de trouver quelque chose à manger", témoigne l'homme.

Des conditions qui, au-delà du bilan humain s'élevant provisoirement à 95 morts, enclave la ville et sa périphérie, rendant encore plus compliqué l'intervention des renforts. Trois jours de deuil national ont été décrétés en Espagne. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, doit se rendre dans la zone dévastée ce jeudi.