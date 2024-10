EN IMAGES - Espagne : Voitures entassées, torrents de boue... La région de Valence dévastée par les inondations

Des cours d'eau transformés en torrents, des voitures emportées sur des dizaines de mètres... La région de Valence en Espagne a été durement touchée ce mardi par de violences pluies, donnant lieu à d'importantes inondations. Selon un dernier bilan dressé par les autorités locales, au moins 62 personnes ont été tuées et ce chiffre pourrait encore s'alourdir. Car localement, il a pu tomber jusqu'à 400 litres par m², en seulement quelques heures, soit l'équivalent de neuf mois de pluie à Paris. De quoi gorger rapidement les sols et remplir les cours d'eau qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions.

Solidarité avec nos voisins espagnols durement touchés par les #inondations, notamment dans la région de Valence, quelques jours après celles ayant frappé la France. Pensées aux habitants, secouristes et l’ensemble des acteurs des #transports mobilisés. A mi homólogo… pic.twitter.com/6VOsFc0R2d — François Durovray (@durovray) October 30, 2024

Vu des airs, les dégâts sont impressionnants dans la région. Des centaines de voitures ont été emportées par les eaux boueuses, tandis que des dizaines de personnes se sont retrouvées bloquées dans leurs appartements, entourées par les eaux.

Voilà les images qui nous proviennent d’Espagne, de la région de Valence où un orage en V affecte la zone depuis ce matin pic.twitter.com/s7qYGhvXIv — Ruben Hallali (@korben_meteo) October 29, 2024

Sur certaines vidéos prises par des témoins, la puissance des flots est indéniable. Un peu partout dans la région, plusieurs axes routiers majeurs ont été inondés, bloquant parfois les automobilistes dans leurs véhicules. Ce mercredi matin, le trafic automobile est fortement perturbé, l'A-3, qui relie notamment le centre de Valence à son aéroport, est fermée à la circulation.

Crédit photo : Jose Jordan / AFP

Un spectacle désolant

Crédit photo : Jose Jordan / AFP

Dans la ville de Picanya, les rues résidentielles sont méconnaissables. La boue a recouvert le bitume, tandis que les véhicules ont été déplacés sur plusieurs dizaines de mètres.

Au lendemain des inondations, l'heure est désormais au nettoyage pour les habitants de la région de Valence. Mais le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé qu'il était pour l'heure impossible de "considérer que cet épisode dévastateur est terminé".