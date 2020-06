La frontière franco-belge pas officiellement rouverte... mais déjà franchie

REPORTAGE

Les frontières rouvrent progressivement en Europe à partir de lundi. Ce sera le cas notamment entre la France et le Luxembourg, l'Allemagne ou encore la Belgique. S'il est encore théoriquement interdit de franchir la frontière entre l'Hexagone et le plat pays, beaucoup de Français ont pris le risque de traverser, pour des besoins pas vraiment essentiel. Notamment depuis la disparition des frontières physiques, il y a deux semaines. Entre Wattrelos, en France, et Mouscron en Belgique, il y avait beaucoup de plaques d'immatriculation françaises.

"On vient chercher des frites"

Aucun gendarme, ni barrières, ni blocs de béton à l'horizon pour interrompre Sophie. Elle sort de sa voiture à l'heure du déjeuner pour profiter de la gastronomie belge. "On est des Tuches, on vient chercher des frites", plaisante-t-elle. "C'est les meilleurs, les frites belges !". Elle n'a pas l'impression de prendre un risque, puisqu'elle pense que les frontières ont déjà rouvert. Le gérant du restaurant la Bonne Franquette, Michel, est plutôt heureux de retrouver les habitués. "Ça fait plaisir de les revoir depuis le week-end dernier", confie-t-il. "Les clients reviennent. Je vais pas dire qu'on est à 100 % de la clientèle, mais 50% de la clientèle revient déjà".

Certains font preuve de plus de patience. Manger une frite et prendre le risque de se faire verbaliser par les gendarmes, hors de question pour Anna. "J'ai trop peur, on ne sait pas s'ils sont planqués quelques part. J'attends l'ouverture des frontières pour pouvoir y aller". Un afflux massif de Français est attendu lundi en Belgique pour les frites, mais aussi pour les cigarettes moins chères. Certains commerçants vont même modifier leurs horaires d'ouvertures pour l'occasion.