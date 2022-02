Entre joie et inquiétude, les Britanniques se préparent à fêter les 70 ans de règne d'Elizabeth II

Ce 6 février marque une date historique au Royaume-Uni : les 70 ans de règne d'Elizabeth II. En 2015, elle était déjà devenue la monarque ayant régné le plus longtemps au Royaume-Uni après avoir battu les 63 ans de règne de son aïeule la Reine Victoria. Elizabeth II a accédé au trône le 6 février 1952, suite à la mort brutale de son père, le Roi Georges VI. C’est donc un anniversaire teinté de tristesse pour la Reine qui va passer cette journée de commémoration en privé dans sa résidence de Sandringham.

"Elle est notre mère à tous"

Mais de grandes festivités sont prévues le 2 et le 5 juin pour fêter ce jubilé de platine. Pourquoi en juin ? Tout simplement car la reine n'a été officiellement couronnée que le 2 juin 1952. Et pour que tout le monde puisse être de la partie, les Anglais bénéficieront de deux jours fériés. "Nous n’aurons plus jamais cette opportunité, je ne pense pas que nous aurons de nouveau une reine ou un roi qui va régner autant de temps. Elle est notre mère à tous", explique enjouée au micro d'Europe 1, Rachel. Accompagnée de sa fille, cette aficionados de la famille royale ne raterait le jubilé pour rien au monde.

Au-delà de la fête, ce jubilé va être l'occasion pour de nombreux britanniques d'exprimer toute leur gratitude pour une vie de dévouement. "À 95 ans moi je ne voudrais pas continuer à travailler et faire tout ce qu’elle fait", confie Valery au micro d'Europe 1. "Elle a toujours mis le pays avant elle-même, et ça peu de gens le feraient."

"Il n’y a personne d’autre comme la reine"

Mais cet anniversaire historique est aussi vécu avec une pointe d’inquiétude par certains Anglais. La reine a en effet été mise au repos par ses médecins en octobre et a passé une nuit à l'hôpital pour des examens "préliminaires" dont la nature n'a jamais été précisée . Elle a depuis considérablement réduit ses activités. Et si elle est apparue en public à la veille de ses 70 ans de règne, cela ne semble pas de nature à complètement rassurer ses sujets. "Il n’y a personne d’autre comme la reine, de toute ma vie, je n’ai connu qu’elle", souffle Daniel, lui aussi devant le château de Windsor, "L’idée de la perdre, le jour où ça arrivera, ce sera vraiment triste."