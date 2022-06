Enquête sur l'assaut du Capitole : Trump «au centre» d'une «tentative de coup d'État»

"L'assaut du Capitole a été la "culmination d'une tentative de coup d'État" : un an et demi après les événements du 6 janvier 2021 qui ont choqué le monde, une commission d'enquête parlementaire a placé jeudi Donald Trump au centre d'un "complot" visant à le maintenir au pouvoir.

"Donald Trump à empêcher le transfert du pouvoir présidentiel"

"Le matin du 6 janvier, le président Donald Trump avait l'intention de rester président des États-Unis. Pendant plusieurs mois, Donald Trump a supervisé et coordonné un plan sophistiqué en sept parties visant à annuler l'élection présidentielle et à empêcher le transfert du pouvoir présidentiel", a expliqué l’élue républicaine, Liz Cheney.

La commission d'enquête sur l'assaut du Capitole, sept démocrates et deux républicains, travaille à huis clos depuis un an. Elle a entendu plus de 1.000 témoins, dont deux enfants de l'ancien président, et épluché 140.000 documents pour faire la lumière sur les faits et gestes précis de Donald Trump avant, pendant et après cet événement qui a fait trembler la démocratie américaine.

Cette nuit, pendant deux heures, elle a pu présenter des documents, des témoignages de proches de Donald Trump expliquant qu’ils ont essayé de convaincre le président d’abandonner sa théorie de fraude électorale.

L'audience de la nuit s’est aussi focalisée sur la violence du 6 janvier. Une foule déchaînée dans les couloirs du Congrès américain, des élus rampant au sol avec des masques à gaz... Les manifestants ont pris d'assaut le siège du Parlement cette journée après "les encouragements" de l'ancien président, a déclaré Bennie Thompson, le chef de la commission, en ouverture d'une série d'auditions censées prouver l'existence d'une campagne délibérée pour renverser le résultat de la présidentielle de 2020, remportée par Joe Biden.

Des images inédites diffusées

Pour appuyer ses conclusions, la commission du "6 janvier" a diffusé des images inédites et extrêmement violentes de cette froide journée d'hiver lors de laquelle des milliers de partisans de Donald Trump s'étaient réunis à Washington pour dénoncer le résultat de l'élection de 2020. Des images retransmises en direct par de nombreuses chaînes d'information en continu cette nuit.

Ces vidéos montrent une marée humaine prenant d'assaut le siège du Congrès, s'attaquant à des policiers, appelant à "pendre" le vice-président Mike Pence, et un manifestant lisant des tweets de Donald Trump au mégaphone au milieu d'une foule en délire. "Ce n'était en rien une visite touristique au Capitole", a lancé Bennie Thompson en allusion à ceux chez les républicains qui ont brandi cet argument.

"La culmination d'une tentative de coup d'État"

"Le 6 janvier a été la culmination d'une tentative de coup d'État", a affirmé Bennie Thompson lors de cette audition de près de deux heures. "Donald Trump était au centre de ce complot".

Cinq autres rendez-vous de ce type sont prévus dans les prochaines semaines. Il n'y a aucun doute : la commission cible la responsabilité de Donald Trump, mais seul le ministère de la Justice a le pouvoir de lancer des poursuites contre l’ancien président.

Donald Trump continue de faire l'éloge de cette journée

Le principal intéressé, Donald Trump, a une nouvelle fois fait jeudi l'éloge de cette journée, assurant que l'assaut du Capitole était le "plus grand mouvement de l'histoire pour rendre à l'Amérique sa grandeur".

Celui qui qualifie cette enquête de "chasse aux sorcières" a accusé sur son réseau social Truth Social, à l'issue de l'audience de jeudi, la commission parlementaire d'être biaisée et a réitéré ses allégations de fraude électorale.