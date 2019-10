EN IMAGES - Corée du Nord : L’étrange balade à cheval de Kim…

EN IMAGES

Des images de Kim Jong Un se promenant sur un cheval blanc dans un paysage enneigé du mont Paektu, montagne sacrée pour les Nords-Coréens située à la frontière avec la Chine, ont suscité des spéculations sur l'imminence d'une annonce politique majeure.

Ces images, diffusées par l'agence de presse nationale KCNA, accompagnent un texte évoquant les "nobles éclats" dans les yeux du jeune dirigeant nord-coréen et qualifiant sa promenade à cheval de "grand événement d'une importance fondamentale" pour le pays. Les responsables présents ont été convaincus qu'"il va y avoir une grande opération pour frapper à nouveau le monde d'étonnement et faire un pas en avant dans la révolution coréenne", selon l'agence.

Un tournant politique ?

Des analystes ont estimé que cette promenade pouvait signaler une nouvelle direction dans la politique du pays. "Par le passé, Kim Jong Un est allé sur le mont Paektu avant toute décision politique d'importance", observe Shin Beom-chul de l'Institut Asan des études politiques, à Séoul. Kim Jong Un était monté sur cette montagne en décembre 2017, avant les ouvertures diplomatiques qui ont permis son sommet historique avec le président américain Donald Trump.

Les négociations patinent depuis l'échec en février d'un deuxième sommet Kim-Trump et la Corée du Nord a fait monter la tension avec une série de tests de missiles. Des images de dirigeants montés sur des chevaux blancs traversant des sommets enneigés, en particulier au mont Paektu, ont hanté affiches et portraits au temps du père de Kim Jong Un, Kim Jong Il, et de son grand-père, Kim Il Sung. Pour B.R. Myers, expert en propagande nord-coréenne et professeur à l'Université Dongseo en Corée du Sud, ces images évoquent le thème impérial d'un dirigeant protecteur de la pureté de la nation face aux forces corruptrices venues de l'extérieur.

Kim Jong Un a également visité le site d'un projet de construction gigantesque dans le district de Samjiyon, au pied du mont Paektu, selon KCNA. Il a fait porter la responsabilité des difficultés du pays aux sanctions internationales à l'initiative des Etats-Unis. "La situation du pays est difficile en raison des sanctions incessantes et de la pression des forces hostiles, et de nombreuses difficultés et épreuves sont devant nous", a déclaré Kim Jong Un selon l'agence.

La Corée du Nord a été frappée de plusieurs séries de sanctions par l'ONU pour ses programmes d'armement nucléaire et de missiles. Des discussions engagées en Suède entre Pyongyang et Washington sur le programme nucléaire nord-coréen se sont terminées début octobre dans une impasse, la Corée du Nord accusant les Etats-Unis d'avoir fait échouer les consultations et ces derniers affirmant au contraire qu'elles avaient été "bonnes".

La Corée du Nord a quitté la table des négociations en se disant déçue du manque de solutions "nouvelles et créatives" proposées par Washington, qui a de son côté proposé une nouvelle rencontre dans le courant du mois. La Corée du Nord a effectué début octobre un test de missile balistique mer-sol après avoir déjà multiplié les essais de missiles de courte portée ces derniers mois.