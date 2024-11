EN IMAGES - Chantier colossal, échange de drapeaux, Elizabeth II... L'Eurostar fête ses 30 ans

30 bougies. Ce jeudi, l'Eurostar souffle son 30e anniversaire, pour le plus grand plaisir de la France et du Royaume-Uni. Le 14 novembre 1994, le premier train reliait l'île britannique au continent, avec à son bord, ses premiers voyageurs. Trois décennies plus tard, presque 400 millions de passagers ont fait ce trajet entre Paris et Londres, mais aussi entre la capitale britannique et Lille, Bruxelles ou encore Amsterdam.

Une multitude de destinations possible à l'élargissement de l'offre en octobre 2023 lorsqu'Eurostar a fusionné avec Thalys, une autre compagnie de train à grande vitesse qui connectait Paris à Bruxelles et Amsterdam. Désormais, quatre capitales sont reliées grâce à Eurostar.

Le projet d'un tunnel sous la mer n'est pourtant pas une idée nouvelle, puisque dès le 19e siècle, plusieurs projets sont lancés. Mais à chaque fois, les travaux sont arrêtés pour des causes financières ou à cause de guerres. Il faudra attendre plus de 150 ans pour voir enfin l'apparition du projet Eurotunnel.

C'est le 12 février 1986 que le président de la République de l'époque, François Mitterrand et Margaret Thatcher, alors Première ministre britannique, sont tous les deux présents lors de la signature du traité de Cantorbéry (Canterbury en anglais), qui fixe la construction et l'exploitation du tunnel sous la Manche, ainsi que la modification de la frontière entre les deux pays, pour délimiter au mieux l'infrastructure.

Les travaux débutent l'année suivante. Le premier forage est réalisé en décembre 1987, du côté britannique notamment. Objectif : creuser un tunnel ferroviaire qui s'étend sur 50 kilomètres, dont 38 sous la Manche.

Puis, les choses avance rapidement au point qu'en décembre 1990, la France et le Royaume-Uni sont enfin reliés par le tunnel. Au point de jonction, les ouvriers en s'apercevant d'un côté comme de l'autre, s'échangent alors leurs drapeaux respectifs lors d'un moment devenu historique.

Les travaux s'achèvent en 1994, sept ans après la signature du traité de Cantorbéry. Et le 6 mai 1994, le premier voyage inaugural a lieu. Depuis la gare de Lyon, à Paris, François Mitterrand et son Premier ministre Edouard Balladur s'en vont jusqu'à Calais, où la reine d'Angleterre, Elizabeth II, les attend.

À Calais, le moment est solennel. La reine, au côté du président de la République, coupe le ruban, inaugurant symboliquement l'infrastructure. Pour l'occasion, la Rolls-Royce d'Elizabeth II a fait le déplacement et prendra le Shuttle (le train qui permet au véhicule de traverser la Manche) pour rentrer au Royaume-Uni. Le trafic de passager, lui, ne démarrera qu'à partir du 14 novembre 1994.