Couronnement de Charles III : ces touristes qui rallient Londres pour profiter du «folklore» et de «l'ambiance»

En ce vendredi soir, une ambiance très festive règne dans le hall de la gare londonienne de Saint-Pancras. À la veille du couronnement du roi Charles III, de nombreux touristes affluent dont certains en provenance de l'Hexagone. La compagnie Eurostar avait d'ailleurs distribué à ses voyageurs des couronnes, semblables à celles que l'on retrouve dans les galettes des rois. Des touristes couronnés arrivent ainsi sur le sol britannique, le sourire jusqu'aux oreilles et visiblement impatients de rejoindre les abords de Buckingham Palace.

Pour Marine, 22 ans, assistance pharmacienne originaire de Namur en Belgique, ce sont "le folklore" et "la tradition" qui l'ont poussé à venir assister à l'évènement. "On se dit qu'on ne le verra sûrement qu'une fois dans notre vie. Même si l'âge de Charles est un peu avancé", sourit la jeune femme.

"On est super contentes et très emballées"

Sa camarade Cassandra évoque de son côté sa "déception" quant à l'absence de Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, qui n'assistera pas au couronnement de Charles III. "C'est la mauvaise nouvelle. Il n'y aura pas les enfants non plus, on est très déçus mais il y a toujours l'ambiance. On est super contentes et très emballées d'y aller", assure-t-elle.

À King's Cross, quartier où se trouve la gare, les voyageurs belges et français sont présents en très grand nombre avec, à la main, un plan ou un magasine entièrement consacré à la cérémonie. On s'échange des tuyaux sur la ligne de métro à emprunter ou sur l'adresse à privilégier pour acheter des goodies, les fameux mugs souvenirs du couronnement, par exemple. On croise également des familles qui font le déplacement avec leurs enfants pour leur montrer ce qu'est une monarchie et partager un moment historique et inoubliable.