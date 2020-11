Donald Trump accuse les démocrates d'essayer de "voler" l'élection

Le président américain Donald Trump prédit mercredi sur Twitter "une grande victoire", et annonce qu'il va s'exprimer, alors que le candidat Joe Biden devrait faire de même. Trump a également accusé les démocrates d'essayer de "voler" l'élection. Twitter a presque immédiatement signalé le tweet en question.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!