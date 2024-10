EN DIRECT - «Benjamin Netanyahu face à Laurence Ferrari» : suivez l'interview exceptionnelle du Premier ministre israélien

Un cessez-le-feu est-il possible entre Israël et le Hezbollah ? Quel est son regard sur la France après les déclarations polémiques d’Emmanuel Macron ? Qu’a-t-il à répondre à ceux qui l’accusent de s’attaquer aux populations civiles ? Suivez l'interview exceptionnelle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur Europe 1 et CNews.

Benjamin Netanyahu évoque "une guerre de civilisation contre le barbarisme"

Plus d'un an après le déclenchement du conflit entre le Hamas et Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu explique mener "une guerre de civilisation contre le barbarisme".