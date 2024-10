Israël : «Notre guerre est aussi la vôtre», assure Benjamin Netanyahu sur Europe 1

À quand la fin de la guerre ? Alors que les combats s’intensifient au Proche-Orient, notamment dans la bande de Gaza et au Liban, Benjamin Netanyahu a accordé une interview exclusive à Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews. Le Premier ministre israélien a reconnu être "au début de la fin" de sa guerre contre le Hamas. "Nous avons eu leur chef. Ce chef qui a été à la tête de l’attaque la plus sanglante contre les Israéliens", a-t-il rappelé.

Mais le dirigeant a également tenu à s’adresser aux Français : "Nous ne combattons pas seulement pour nous, nous le faisons pour vous aussi. C’est une guerre de civilisation contre le barbarisme", a-t-il insisté. Pour le Premier ministre israélien, les attaques menées contre son pays ne sont "pas seulement du terrorisme". "On est vraiment de retour au Moyen Âge", déplore-t-il.

"On combat en votre nom"

Selon lui, l’attaque sanglante du 7 octobre 2023 est "une sauvagerie qui nous rappelle les nazis". "On combat en votre nom", promet le dirigeant israélien. Au micro de Laurence Ferrari, le Premier ministre israélien a rappelé les différents attentats perpétrés sur le territoire français, comme l’assassinat des deux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, ou le Bataclan.

Pour lui, "ces gens-là (les terroristes, ndlr) vous tueraient tous s’ils le pouvaient". "Ils assassinent des chrétiens, les juifs, les arabes, tout le monde. C’est une guerre de civilisation contre la barbarie, nous sommes en tête de cette guerre et la France doit soutenir Israël", insiste Benjamin Netanyahu. Alors que les combats s’intensifient dans la région, le Premier ministre israélien affirme que son État "approche de la victoire". "Nous n’accepterons pas d’autres résultats que la victoire. Notre guerre, c’est votre guerre", conclut le dirigeant.