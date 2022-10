Emmanuel Macron en visite à Rome : sera-t-il le premier dirigeant à rencontrer Giorgia Meloni ?

Sera-t-il le premier dirigeant étranger à rencontrer Giorgia Meloni ? Emmanuel Macron entame une visite à Rome, sans pour autant avoir officiellement programmé pour le moment un entretien avec la nouvelle Première ministre italienne. Ce qui est sûr, c'est que le président de la République sera reçu ce lundi matin en audience privée par le pape François. Et il s'exprimera cet après midi au retour pour l'ouverture du Forum international pour la paix de la communauté catholique Sant'Egidio.

Rencontre avec le Pape François

Emmanuel Macron tenait à être présent pour ce sommet organisé par l'un des canaux de la diplomatie de l'ombre du Vatican. Selon l'Élysée, l'intervention du chef de l'État devrait s'inscrire dans la lignée de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Il y avait notamment dénoncé un retour à l'âge des impérialismes et des colonies imposé par l'invasion russe de l'Ukraine. Lors de ce forum de la communauté de Sant'Egidio, le président devrait donc insister sur le multilatéralisme pour affronter les crises qui parcourent notre planète et sur l'importance d'éviter la création de fractures artificielles entre le Nord et le Sud. Pour l'occasion, il sera aux côtés des présidents nigérien Mohamed Bazoum et italien Sergio Mattarella.

Lundi matin, il rencontrera le pape François pour la troisième fois. Plusieurs questions d'actualité seront au cœur de cette audience privée. Guerre en Ukraine, climat et dialogue interreligieux. La fin de vie pourrait aussi être évoquée sur fond de débat sur le sujet en France. Pas plus tard qu'avant-hier, le souverain pontife s'était livré à un plaidoyer contre l'euthanasie et le suicide assisté. "Si on tue avec des justifications, on finira par tuer de plus en plus", avait-il souligné.