Alstom, Danone, TotalEnergies... Pourquoi les Pays-Bas attirent-ils autant les entreprises françaises ?

La visite d'État du président de la République aux Pays-Bas ce mardi représente pour lui l'occasion d'assoir une souveraineté économique et industrielle européenne pour les deux pays partenaires économiques. Le pays du nord-ouest est d'ailleurs celui où la France investit le plus, après les États-Unis, et compte plus de 1.500 entreprises, et pas des moindres. Alstom, Danone et TotalEnergies y sont notamment implantées.

L'attractivité du port de Rotterdam

Ce choix s'explique par le port de Rotterdam et la facilité de faire du commerce. De nombreux industriels français choisissent alors de s'y installer, mais aussi des énergéticiens, attirés par la présence de gaz dans le pays, comme l'explique Philippe Crevel, économiste et directeur du cercle de l'épargne : "Les Pays-Bas ont des gisements de gaz importants. Il y a également du pétrole sur les côtes. C'est le métier essentiellement d'Engie et de Total par exemple."

140.000 employées par les Français aux Pays-Bas

Pour les entreprises de services financiers et d'assurances, ils choisissent les Pays-Bas pour bénéficier de la fiscalité très attractive du pays frontalier à l'Allemagne. Par exemple, lorsqu'une entreprise installe sa holding à Amsterdam, les bénéfices réalisés par les filiales à l'étranger et qui lui sont transférés sont peu taxés. Mais cet avantage est encore disponible pour une courte durée, car un impôt mondial sur les multinationales sera bientôt mis en place.

"Il y a aujourd'hui 850 filiales de services financiers et holdings françaises aux Pays-Bas", informe Philippe Crevel. "Cette attractivité est un peu moindre aujourd'hui du fait des mesures prises au sein de l'OCDE pour faire un impôt minimal à 15%." En 2020, les filiales françaises employaient près de 140.000 personnes aux Pays-Bas.