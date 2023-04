Visite d'État : que va faire Emmanuel Macron aux Pays-Bas ?

Le couple présidentiel est attendu ce mardi matin à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour une visite d'État de deux jours, la première visite d'un président français dans ce pays depuis 23 ans. Emmanuel Macron sera accompagné de sept ministres - Affaires étrangères, Européennes, Armées, Intérieur, Transition énergétique, Industrie, Recherche et Transports. Emmanuel et Brigitte Macron rencontreront la famille royale, avant un dîner officiel mardi soir.

Un discours sur la souveraineté économique et industrielle de l'Union européenne

Après un accueil solennel ce mardi par le roi Willem-Alexander et son épouse, le président français prononcera ce mardi après-midi un discours sur l’axe majeur de cette visite, la souveraineté économique et industrielle de l'Union européenne. L’occasion de mettre en avant la convergence de vues entre Paris et La Haye sur le sujet. "Avec la pandémie et la guerre en Ukraine, les positions se sont rapprochées. Les Néerlandais comprennent qu’on peut défendre ses intérêts sans être protectionniste et les Français, que l’on peut être ouvert sans être naïf", souligne l’entourage d’Emmanuel Macron.

Une table ronde avec des industriels

Si la plupart des États européens font désormais front sur la politique industrielle face aux tentatives d’hégémonie de la Chine et des États-Unis, il reste à mobiliser les Vingt-Sept sur la nécessité d’y mettre les moyens. Jusqu’ici, les Pays Bas, comme l’Allemagne, ont réagi froidement aux propositions de la France et de Bruxelles de créer un fonds de souveraineté européen. Une idée que Paris n’a pas abandonnée, assure l’Élysée.

Pour illustrer cette ambition, Emmanuel Macron participera mercredi à une table ronde à Amsterdam, avec des responsables industriels sur les semi-conducteurs et la physique quantique.