Emmanuel Macron aux Pays-Bas : le Président entend appeler à la souveraineté des pays de l'UE

C'est la première fois qu'un président français visite les Pays-Bas depuis 2001. Emmanuel Macron et sa femme Brigitte s'envolent pour la Hollande après un déplacement présidentiel en Chine, dans le but premier d'encourager la souveraineté économique et industrielle de ces deux pays. Le président de la République prononcera ainsi un discours sur les enjeux communs des deux pays de l'Union européenne, à l'institut de recherche Nexus à La Haye. Un plan d'investissement massif dans l'industrie verte en Europe, lancé par Joe Biden, devrait par ailleurs être au centre des recommandations du chef de l'État français.

"Les 27 ont pris conscience qu'il faut agir"

Pourtant, Emmanuel Macron devrait très certainement appeller à une contre-attaque dans certains secteurs stratégiques, face aux trop grandes hégémonies américaines et chinoises. Il y a six ans, la souveraineté européenne était déjà le fil rouge de son discours à la Sorbonne, dans le cadre de son élection présidentielle, et bien avant la pandémie et la guerre en Ukraine. Désormais, le sentiment d'urgence est beaucoup plus marqué chez les Européens, comme l'explique un proche du chef de l'État, pour qui "Les 27 ont pris conscience qu'il faut agir".

Pour sa visite aux Pays-Bas, Emmanuel Macron sera tout premièrement reçu par le roi Willem-Alexander et son épouse Maxima avec qui ils partageront dîner d'État mardi soir, au château royal.