Émeutes aux Etats-Unis : couvre-feu imposé à New York, de 23 heures à 5 heures

New York, comme de nombreuses villes américaines, est le théâtre depuis plusieurs jours de manifestations parfois violentes. Le maire, Bill de Blasio, a donc imposé lundi un couvre-feu dans la Big Apple entre 23 heures et 5 heures du matin. Une mesure qui a pour objectif de calmer les heurts entre policiers et manifestants.

Ces derniers protestent contre le racisme et les violences policières depuis la mort de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans, lors d'une interpellation brutale à Minneapolis, dans le Minnesota. Un policier lui avait maintenu le cou avec son genou pendant de longues minutes, alors que le quadragénaire se plaignait de ne pas pouvoir respirer.

Présence policière "doublée"

"J'ai parlé au gouverneur (de New York) Andrew Cuomo et pour la sécurité de tous, nous avons décidé de mettre en place un couvre-feu pour la ville de New York ce soir : il entrera en vigueur à 23h et sera levé à 5h du matin", a indiqué dans un tweet le maire de la capitale économique américaine, emboîtant le pas à une quarantaine d'autres villes ayant déjà pris cette mesure.

Le maire et le gouverneur, tous deux démocrates, ont aussi annoncé qu'ils allaient "doubler la présence policière" face aux manifestations qui secouent la première métropole américaine depuis jeudi soir. Les confrontations entre manifestants et policiers se sont multipliées, avec des voitures brûlées et ce week-end des pillages de magasins, notamment sur la grande artère de Broadway à Manhattan. "Les manifestations ont été généralement calmes. Nous ne pouvons pas laisser la violence saper le message de ce moment", a déclaré Bill de Blasio, cité dans un communiqué.

Nouvelles manifestations lundi

Le maire a par ailleurs promis que les policiers seraient "tenus responsables" en cas de nouvelles brutalités policières, et que le chef de la police en parlerait plus tard dans la journée. Le gouverneur Cuomo a lui souligné qu'il y avait "des gens qui profitent de ce moment pour en tirer un profit personnel". "La violence et les pillages qui ont eu lieu sont mauvais pour la ville, l'Etat et tout ce mouvement, sapant et détournant d'une juste cause", a-t-il insisté.

Cette annonce survient alors que démarraient de nouvelles manifestations, avec déjà environ 1.000 personnes réunies à Times Square lundi en milieu d'après-midi, en attendant d'autres rassemblements prévus en fin de journée dans les districts de Brooklyn et Queens. Certains manifestants ont cependant déclaré immédiatement leur intention de ne pas respecter le couvre-feu.