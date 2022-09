Décès d'Elizabeth II : «Elle était l’âme de la nation britannique», selon Frédéric Mitterrand

Frédéric Mitterrand était l'invité du Grand Rendez-Vous d'Europe 1/CNews/Les Echos ce dimanche matin. Au micro de Sonia Mabrouk, l'ancien ministre de la Culture a rendu hommage à la reine Elizabeth II, décédée jeudi dernier à l'âge de 96 ans dans son château à Balmoral, en Ecosse.

"Elle incarnait la continuité de l'Etat et l'identité de la nation"

"Elle incarne ce que devraient incarner tous les monarques", souligne l'ancien ministre de la Culture. "Et il n'y en a plus beaucoup. L'idée de la continuité de l'État et de l'identité de la nation sont des mots qu'on a toujours un peu de mal à à prononcer. Elle était l'âme de la nation britannique". Mais, Frédéric Mitterrand se demande si Elizabeth II était l'âme de toutes les nations du Commonwealth. "C'est une autre question", affirme-t-il.

"Elle avait un pouvoir philosophique, presque mystique"

L'exemple de la reine est, pour Frédéric Mitterrand, "très émouvant". Car la souveraine a "tenu son serment". "Et ça, c'est très rare en politique. On dit toujours que la reine n'avait pas de pouvoir. Oui, elle n'avait pas le pouvoir, mais elle avait un pouvoir, un pouvoir philosophique presque mystique considérable. Et elle a tenu son serment en disant 'Je serai à votre service jusqu'à la fin'. Et, deux jours avant sa mort, on voit cette petite femme incroyablement frêle et manifestement très, très malade et qui est encore en train de prendre ses dernières forces pour recevoir sa Première ministre. Elle a tenu son serment".