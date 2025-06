Royaume-Uni : un homme jugé pour avoir tué un collégien à coups de sabre

La cour criminelle de l'Old Bailey a fait comparaitre ce mercredi un homme accusé d'avoir tué à coups de sabre un adolescent alors qu'il se rendait au collège à Londres en avril 2024. Il avait aussi blessé quatre personnes, dont deux policiers, avec cette épée japonaise.

Un homme de 37 ans, accusé d'avoir tué à coups de sabre un adolescent se rendant au collège à Londres en avril 2024 dans un déchaînement de violence qui avait horrifié le pays, a comparu mercredi devant la cour criminelle de l'Old Bailey.

Marcus Arduini Monzo, possédant la double nationalité espagnole et brésilienne, est poursuivi pour le meurtre de Daniel Anjorin, un collégien de 14 ans qu'il ne connaissait pas et qu'il a "quasiment décapité", a rappelé le procureur Tom Little au début du procès.

Il avait aussi blessé quatre personnes, dont deux policiers, avec cette épée japonaise. "Il n'y a aucun doute que l'accusé avait l'intention de tuer le plus de gens possible ce jour-là", a déclaré le représentant du parquet. Le 3 avril 2024 au matin, peu avant 07H00, Monzo est soupçonné d'avoir percuté un piéton avec la camionette qu'il conduisait puis d'être sorti de son véhicule pour le frapper au cou avec son épée.

"Assassin professionnel"

Il a ensuite repris le volant, s'arrêtant dans une rue où il est accusé d'avoir attaqué Daniel Anjorin, qui se rendait au collège, écouteurs sur les oreilles, dans le quartier de Hainault, dans l'est de Londres. L'adolescent a subi une "blessure fatale sur le côté gauche du visage et du cou" causée par l'épée, a détaillé le procureur.

Marcus Arduini Monzo est accusé d'avoir ensuite attaqué une policière qui le pourchassait, la frappant à trois reprises avec son arme. Il s'est ensuite introduit dans une maison, faisant irruption dans la chambre d'un couple endormi qu'il a également agressé. Les pleurs de la fille du couple l'ont fait fuir mais il s'en est ensuite pris à un autre agent de police avec son épée, avant de finalement être désarmé.

Lors de son audition par la police, l'accusé avait affirmé avoir eu un changement de personnalité et avait comparé les événements au film "The Hunger Games". Il a indiqué aux enquêteurs avoir "de nombreuses personnalités", parmi lesquelles celle d'un "assassin professionnel". La police a également découvert qu'il avait écorché et désossé son chat, juste avant de lancer ses attaques.