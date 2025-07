Eliot Deval et vous - Boualem Sansal condamné : «Depuis la présidence Tebboune, le régime algérien est répressif comme jamais», estime Noëlle Lenoir

La répression s'accentue en Algérie sous la présidence Tebboune. L'écrivain Boualem Sansal a été condamné à cinq ans de prison. Invitée d'Eliot Deval et vous, l’avocate Noëlle Lenoir dénonce un régime qui muselle la société civile comme jamais depuis l’indépendance.

Le régime algérien sous la présidence de Tebboune semble de plus en plus répressif, marqué par des arrestations arbitraires de journalistes, avocats, anciens candidats à la présidence ou encore d’écrivains comme le Franco-Algérien Boualem Sansal. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme ce mardi par la cour d'appel d'Alger, notamment pour "atteinte à l'unité nationale".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Noëlle Lenoir, avocate et présidente du comité de soutien à Boualem Sansal, explique dans Eliot Deval et vous ce vendredi l’étouffement du régime sur sa population. "Le régime algérien, qui depuis la présidence Tebboune est répressif comme jamais dans l'histoire du pays. Et Dieu sait que ça n'a jamais été une démocratie depuis l'indépendance en 1962", juge-t-elle.