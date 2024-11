Elections américaines : «On ne peut pas tricher avec le peuple», assure Gérard Carreyrou après la victoire annoncée de Donald Trump

Alors que des millions d'Américains étaient appelés aux urnes mardi pour élire leur prochain président, Donald Trump est en passe de revenir à la Maison Blanche. En tête dans une majorité d'état, mais aussi en décomptant le vote populaire, le candidat républicain a revendiqué une "victoire jamais politique vue". Invité de La Grande interview Europe 1-CNews, Gérard Carreyrou, journaliste spécialiste des États-Unis, est revenu ce mardi sur ce résultat qui montre "qu'on ne peut pas tricher avec le peuple".

"On essaye parfois de tricher avec le peuple et c'est ce qu'a fait l'establishment politico-médiatique américain en faisant croire que Trump est un fasciste", a assuré l'éditorialiste au micro de Sonia Mabrouk. "On a essayé de faire croire que s'il arrivait par malheur au pouvoir, ce serait la fin de l'Amérique. On a essayé de faire avaler toutes ces balivernes au peuple français, mais d'abord au peuple américain, et le peuple américain n'est pas tombé dans le piège", a conclu une grande voix historique d'Europe 1.