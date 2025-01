Drones de guerre : l'Union européenne veut interdire la vente de consoles de jeux à la Russie

L'Union européenne prévoit de bannir les consoles de jeux vidéo en Russie afin de mettre un coup d’arrêt au développement de drones dans le pays et donc à la politique militaire russe. L’interdiction visera d’autant plus les vendeurs européens, ceux du marché d’occasion et ceux du marché gris. Explications.

Bientôt plus de jeux vidéo en Russie ? L'Union européenne a fait son choix. Les consoles Playstation et Xbox ainsi que les manettes seront bientôt bannies en Russie, a-t-on appris par le Financial Times. Sont concernés les consoles, manettes, simulateurs de vol, joysticks et tout autre équipement vidéoludique dont l’utilisation est détournée par la Russie pour piloter des drones en Ukraine. Le gouvernement de Vladimir Poutine s’est, en effet, tourné vers ces périphériques face aux restrictions des composants militaires. Il a déjà fait usage de semi-conducteurs issus de réfrigérateurs et d'autres objets connectés dans le but de faire fonctionner des missiles et des drones kamikazes.

Sony, Microsoft et Nintendo avaient d'ores et déjà suspendu la vente de consoles en Russie depuis mars 2022. L’interdiction de l'Union européenne visera d’autant plus les vendeurs européens, même ceux du marché d’occasion, qui exportent toujours de l’équipement et ceux du marché gris.

Un outil pour les drones

La mesure annoncée par Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère du Vieux Continent, vise à ralentir le développement de drones dans le pays. Il est important de savoir que les consoles sont fréquemment utilisées pour contrôler les drones et dévoiler des informations sur les services secrets ukrainiens. Si Kaja Kallas ne précise pas l’intégralité des raisons, l’interdiction de la vente de ces produits permettrait de limiter l’accès à des composants électroniques pour l’armée russe afin de l’affaiblir considérablement.

Le principal fournisseur d’équipement vidéoludique de la Russie n’est autre que la Chine avec des ventes qui dépassent les 120 millions de dollars en 2024 contre 30 millions en 2022. Mais, le pays se fournit aussi auprès de la Turquie et des Émirats arabes unis.