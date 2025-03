Donald Trump vise le Groenland, «d'une manière ou d'une autre» et veut reprendre le contrôle du canal de Panama AFP / © Kayla Bartkowski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Donald Trump a réaffirmé ses ambitions expansionnistes, souhaitant annexer le Groenland et reprendre le contrôle du canal de Panama. Il a évoqué d’éventuelles négociations entre l’Ukraine et la Russie, tout en gelant une aide militaire. Il a aussi promis de lutter contre les cartels mexicains et défendu des coupes dans l’aide internationale.