Donald Trump semble reconnaître que Moscou l'a "aidé" à être élu

Le président américain Donald Trump a semblé reconnaître jeudi que la Russie l'avait "aidé" à être élu à la Maison-Blanche, tout en martelant n'avoir aucunement été impliqué.

Le milliardaire républicain a jusqu'ici toujours insisté sur le fait qu'il ne devait sa victoire de novembre 2016 qu'à lui-même, minimisant l'impact de l'interférence russe dans la campagne présidentielle américaine.

"Russie, Russie, Russie ! C'est tout ce qu'on entendait au début de cette chasse aux sorcières", a-t-il tweeté, au lendemain d'une déclaration du procureur spécial Robert Mueller chargé de l'enquête russe. "Et aujourd'hui la Russie a disparu parce que je n'avais rien à voir avec le fait que la Russie m'aide à être élu", a-t-il poursuivi, dénonçant une nouvelle fois un "harcèlement présidentiel".

....say he fought back against this phony crime that didn’t exist, this horrendous false accusation, and he shouldn’t fight back, he should just sit back and take it. Could this be Obstruction? No, Mueller didn’t find Obstruction either. Presidential Harassment!