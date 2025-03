Donald Trump prévient Mexico et Ottawa que les droits de douane entrent en vigueur mardi

Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret qui augmente les droits de douane sur les produits chinois entrant aux États-Unis, les portant à 20% contre 10% jusqu'ici, reprochant à Pékin de ne pas avoir agi suffisamment pour limiter le flux de fentanyl vers les États-Unis.

Le Canada et le Mexique n'ont "plus de marge de manœuvre" pour éviter l'entrée en vigueur dans la nuit de lundi à mardi des droits de douane sur l'ensemble de leurs produits aux États-Unis, a prévenu lundi Donald Trump. Le président américain a aussi signé lundi le décret imposant désormais 20% de droits de douane sur les produits chinois entrant aux États-Unis, contre 10% jusqu'ici.

"Si les États-Unis décident de lancer leur guerre commerciale, nous sommes prêts à répliquer"

"Il n'y a plus de marge de manœuvre pour le Mexique et le Canada. Les droits de douane sont un fait. Ils entreront en vigueur demain (mardi)", a assuré Donald Trump à des journalistes à la Maison Blanche. Washington, Ottawa et Mexico négocient toujours afin d'interrompre durablement le flux vers les États-Unis de fentanyl, un puissant opioïde responsable de la mort de dizaines de milliers de personnes dans ce pays.

Donald Trump reproche au Canada, au Mexique et à la Chine de ne pas lutter assez efficacement contre ce trafic. Afin de les forcer à agir, il avait imposé début février 25% de droits de douane sur l'ensemble des produits canadiens et mexicains, pourtant théoriquement protégés par un accord de libre-échange signé durant son premier mandat, avant de les suspendre pour un mois, satisfait des premiers gestes consentis par Ottawa et Mexico.

Dans le même temps, la Chine s'était vu imposer 10% de droits de douane supplémentaires, venant s'ajouter aux 10% déjà existants, une augmentation entrée en vigueur lundi donc. Pour Ryan Majerus, ancien responsable américain au Commerce, désormais avocat, "il ne fait aucun doute que le gouvernement tente de régler les problèmes liés au fentanyl et à l'immigration, et ces taxes lui ont donné du poids face au Canada et au Mexique, comme l'a montré leur réaction".

Après les propos de Donald Trump, la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly a qualifié ces tarifs douaniers de "menace existentielle" pour son pays, où "des milliers d'emplois sont en jeu". "Si les États-Unis décident de lancer leur guerre commerciale, (...) nous sommes prêts à répliquer", a-t-elle prévenu. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a, elle, déjà assuré que le Mexique avait "un plan A, un plan B, un plan C et un plan D" contre ces nouvelles taxes.

La perspective des droits de douane commence à inquiéter les Américains

Donald Trump avait souligné durant sa campagne électorale que droits de douane étaient "ses mots favoris". Il avait dit souhaiter les utiliser pour rééquilibrer la balance commerciale américaine, financer en partie sa promesse de baisser les impôts et imposer "le respect" aux partenaires des États-Unis.

Le président américain a d'ores et déjà annoncé son intention de taxer l'acier et l'aluminium et le lancement d'une enquête en vue d'en faire autant pour les produits issus de la sylviculture. Lundi, les produits agricoles importés se sont ajoutés à la liste, Donald Trump assurant qu'ils seront aussi taxés à compter du 2 avril.

Dans un message posté sur son réseau social Truth Social, le président américain invite "les grands agriculteurs des États-Unis" à se préparer à "produire beaucoup plus de produits agricoles pour les vendre à l'intérieur des États-Unis". La perspective des droits de douane commence toutefois à inquiéter les Américains, tant les consommateurs que les entreprises.

"Les hausses de prix se sont accélérées en raison des droits de douane"

Fin février, deux indices de confiance des consommateurs ont plongé, plombés par la crainte d'un rebond de l'inflation. Celle-ci peine à revenir vers les 2% visés par la Réserve fédérale (Fed) et a même progressé légèrement fin 2024. Une donnée essentielle, alors que le président américain doit principalement sa victoire à sa promesse de faire baisser les prix et d'améliorer le pouvoir d'achat des ménages.

Lundi, la publication de l'indice ISM de la production industrielle s'est accompagnée de commentaires sur la crainte, dans un certain nombre d'industries, de voir les droits de douane devenir une nouvelle réalité. "Les hausses de prix se sont accélérées en raison des droits de douane, ce qui a entraîné des retards pour passer de nouvelles commandes, des arrêts de livraison de la part des fournisseurs et des répercussions sur les inventaires", a souligné Timothy Fiore, un responsable de l'ISM.

Des industriels de la chimie, des transports, des machines-outils ou encore de l'agroalimentaire commencent ainsi à mentionner de plus en plus ouvertement l'impact des droits de douane sur leur activité.