Donald Trump menace l'Iran d'une réplique maximale s'il attaque les États-Unis, puis juge un accord possible entre la République islamique et Israël. © Mandel NGAN / AFP

"Si nous sommes attaqués de quelque manière que ce soit par l'Iran, toute la force et la puissance des forces armées américaines s'abattront sur vous à des niveaux jamais vus auparavant", a déclaré Donald Trump dans un message diffusé sur Truth Social. "Nous pouvons facilement parvenir à un accord entre l'Iran et Israël et mettre fin à ce conflit sanglant !", a-t-il par ailleurs ajouté.