Donald Trump dit qu'il ne «cherche pas» à faire un troisième mandat à la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump a assuré dimanche qu'il ne visait pas un troisième mandat à la Maison Blanche. Dans un entretien à NBC, il a affirmé vouloir passer "quatre très bonnes années" avant de transmettre le relais à "un grand républicain". Une déclaration qui intervient après plusieurs allusions sur le sujet depuis son retour au pouvoir.





Donald Trump a dit ne pas savoir s'il devait respecter la Constitution américaine, tout en affirmant ne pas "chercher" à faire un troisième mandat à la Maison Blanche, lors d'une interview sur NBC diffusée dimanche. "Je ne sais pas", a répondu le président américain, à la question de savoir s'il pensait devoir respecter la Constitution des Etats-Unis.

"J'ai de brillants avocats qui travaillent pour moi, et ils vont évidemment suivre ce que la Cour suprême a dit", a-t-il toutefois ajouté.

Egalement interrogé pour savoir si les étrangers présents sur le sol américain devaient bénéficier d'une procédure judiciaire régulière, comme le prévoit la Constitution, le milliardaire républicain a déclaré: "Je ne suis pas avocat. Je ne sais pas."

"Je souhaite passer quatre très bonnes années et laisser la place à quelqu'un d'autre"

Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration irrégulière une priorité absolue, parlant d'"invasion" par des "criminels venus de l'étranger" et mettant en scène des opérations de police.

Mais plusieurs de ses décisions ont été bloquées par des juges. Des tribunaux et cours d'appel fédéraux ainsi que la Cour suprême ont déjà bloqué provisoirement le recours à une loi de 1798 sur "les ennemis étrangers", jusqu'alors utilisée exclusivement en temps de guerre et réutilisée par l'administration Trump, au motif que les personnes expulsées devaient pouvoir faire valoir leurs droits. Ces décisions judiciaires ont suscité la fureur du républicain, qui estime "impossible qu'il y ait des procès pour des millions et des millions" d'immigrés.

Le président, qui a multiplié les allusions sur l'hypothèse d'un troisième mandat depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, a par ailleurs semblé rejeter cette éventualité - interdite par la Constitution. "Ce n'est pas ce que je cherche à faire", a-t-il affirmé dimanche.

"Je souhaite passer quatre très bonnes années et laisser la place à quelqu'un d'autre, idéalement un grand républicain", a ajouté Donald Trump, qui a cité son vice-président JD Vance et son secrétaire d'Etat Marco Rubio comme potentiels successeurs.