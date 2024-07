Donald Trump accueilli en héros à la convention républicaine de Milwaukee

Pour cette première journée de la convention républicaine de Milwaukee, 50.000 partisans et des milliers de délégués venus de tous les États-Unis se sont rassemblés, sous haute surveillance, dans la ville du Wisconsin lundi. Pour l'épauler dans la course à la Maison Blanche, Donald Trump a choisi un sénateur de 39 ans comme colistier, installé à ses côtés lundi soir. "J'ai décidé que la personne la plus apte à assumer la fonction de vice-président des États-Unis était le sénateur J.D. Vance, du grand État de l'Ohio", a écrit le républicain sur son réseau, Truth Social. Ancien militaire et auteur à succès, ce jeune élu au profil atypique n'a eu de cesse de défendre au Congrès les causes chères au républicain, comme la lutte contre l'immigration.

Trump attendu comme le Messie

"Mesdames et Messieurs, le 45e président des États-Unis, qui sera bientôt le 47e président des États-Unis ! Veuillez accueillir Donald Trump !" Il était attendu comme le Messie et il est apparu soudain devant la foule en délire à Milwaukee.

Donald Trump est arrivé l’air grave. Sur son oreille droite, un énorme pansement blanc rappelle, si besoin est, qu’il a survécu à une tentative d’assassinat. Il s’assoit à côté de sa famille et de son nouveau colistier, visiblement très ému de l’accueil.

"Nous sommes à 100% derrière le président Trump"

Cette apparition de Donald Trump était le point d’orgue d’une première journée riche en événements. À commencer par sa nomination officielle, annoncée par son fils Eric. Puis, l’annonce de son colistier, même si pour certains délégués, le nom finalement importait peu, c’est en tout cas ce qu'a affirmé Chris Marino, l’un des délégués de Floride. "Nous soutenons la décision du président Trump. Nous sommes à 100% derrière le président Trump dans tout ce qu’il décide", a-t-il lancé. Après l’attaque contre Donald Trump samedi dernier, les participants à la convention sont remontés à bloc. Le Parti républicain est vraiment le parti d’un seul homme.