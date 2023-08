Des millions d'euros en plus de leur salaire : au Royaume-Uni, les extras des députés font tache

Ils empochent des millions d'euros en plus de leur mandat, grâce à des discours, à des apparitions dans les médias, à des livres aussi. Au Royaume-Uni, les extras des députés sont au cœur de la polémique après les révélations du journal The Guardian. Des révélations qui choquent, et dans lesquelles est cité notamment l'ancien Premier ministre, Boris Johnson.

De grands gagnants

Le leader pro-Brexit a décidément le don de faire parler de lui. Avec plus de 5,5 millions d'euros, Boris Johnson détient la moitié des 11 millions d'euros récoltés par les députés pour leur emploi secondaire.

Pourtant, l'ancien Premier ministre et désormais ancien député, affirmait vouloir limiter les rémunérations externes des membres du Parlement. Mais cette idée a été abandonnée par le gouvernement, à l'avantage des élus Conservateurs, principaux gagnants.

Des révélations à un an des élections législatives

C'est le cas de l'ancien ministre des Finances Sajid Javid, payé près de 350.000 euros par an en tant que consultant dans une société de placement. Un chiffre bien loin des 100.000 euros annuels que gagne un député outre-manche. L'ancien ministre de la Santé Matt Hancock aurait quant à lui gagné près de 500.000 euros en interventions médiatiques et livres et en participant à une émission de télé-réalité. De son côté, l'opposition, tous partis confondus, représente 465.000 euros sur les 11 millions d'euros.

Mais ces révélations tombent mal pour les Conservateurs, en pleine crise du coût de la vie et à peine un an des élections législatives. Reste à savoir si les électeurs leur en tiendront rigueur.