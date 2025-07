Des émeutes anti-immigrés secouent Torre Pacheco, une ville du sud de l'Espagne

Depuis plusieurs jours, la ville de Torre Pacheco, près de Murcie en Espagne, est le théâtre d'émeutes anti-immigrés, après l'agression d'un retraité par trois jeunes actuellement recherchés par la police.

Torre Pacheco, où plus de 30% de la population est étrangère, vit sous tension depuis l’agression de Domingo, un retraité, passé à tabac en pleine rue. Il est retrouvé le visage tuméfié, les yeux ensanglantés. Une scène filmée, partagée sur les réseaux sociaux, et a provoqué une vague d’émeutes anti-immigration.

"L'Espagne subit une invasion migratoire brutale"

Un climat très tendu dont les seuls responsables sont les pouvoirs en place, explique Santiago Abascal, le président du parti nationaliste espagnol VOX. "L'Espagne subit une invasion migratoire brutale. Il y a un an nous avons quitté tous les gouvernements régionaux car le Parti populaire et le Partie socialiste, main dans la main, s'obstinaient à continuer de répartir l'immigration illégale dans toute l'Espagne, c'est-à-dire répandre l'insécurité et la ruine, ces partis sont responsables de ces violences", a-t-il déclaré.

La gauche dénonce, elle, une chasse aux immigrés tandis que le maire de Torre Pacheco continue, lui, d’appeler au calme. Face à une situation qui pourrait à nouveau dégénérer ce mercredi soir et jeudi, les effectifs policiers restent renforcés sur place.