Une réponse cinglante de la part de Netanyahu. Deux heures à peine après les révélations des propos tenus par Emmanuel Macron en Conseil des ministres, qui a notamment déclaré que "Netanyahu ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU", le Premier ministre israélien a réagi hier soir en publiant un communiqué plutôt offensif.

Une remise en cause des décisions de l'ONU

Rappel au président français : "Ce n'est pas la décision de l'ONU qui a donné naissance à l'État d'Israël", affirme le Premier ministre israélien. "Mais la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance par des combattants héroïques, dont de nombreux rescapés de la Shoah, y compris du régime de Vichy en France". Une formulation volontairement acerbe assortie d'une référence au passé douloureux de l'histoire des Juifs de France.

Mais le principal argument de Netanyahu est une remise en cause du rôle qu'ont joué, et que pourraient jouer, les Nations Unies dans la résolution des conflits au Proche-Orient. Pour le chef du gouvernement israélien, l'ONU a pris, au cours des dernières décennies, plusieurs centaines de décisions antisémites contre Israël. Leur objectif était de nier le droit à l'existence du seul État juif.

On constate donc que les positions d'Emmanuel Macron et de Netanyahu sur l'utilité et la légitimité des instances internationales sont de plus en plus irréconciliables.