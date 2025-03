Début du Carême à Rome sans le pape, hospitalisé depuis 20 jours

Ce mercredi 5 mars, les cardinaux ont célébré le début du Carême catholique en l'absence du pape François, hospitalisé depuis 20 jours pour une double pneumonie, source d'inquiétudes grandissantes. Le mercredi des "Cendres" marque le début du Carême à 40 jours de Pâques, la fête la plus importante du calendrier catholique.

Les cardinaux ont célébré, ce mercredi, le début du Carême catholique en l'absence du pape François, hospitalisé depuis 20 jours pour une double pneumonie, source d'inquiétudes grandissantes. "Nous nous sentons profondément unis à lui en ce moment et nous le remercions pour ses prières et ses souffrances pour le bien de toute l'Église et du monde entier", a déclaré le cardinal italien Angelo De Donatis, qui a lu à sa place l'homélie de la messe du mercredi des Cendres écrite par le pontife de 88 ans, à la Basilique Sainte-Sabine sur la colline de l'Aventin à Rome.

Le mercredi des "Cendres" marque le début du Carême à 40 jours de Pâques, la fête la plus importante du calendrier catholique. La messe a été précédée par une procession sur l'Aventin. François "s'est bien reposé pendant la nuit", a annoncé le Vatican mercredi matin.

Le Pape est dans un état stable

Selon une source vaticane, son état reste "stable", et il a porté un masque à oxygène ces deux dernières nuits car cela lui permet de mieux dormir. Durant la journée, il reçoit de l'oxygène "à haut débit" par les narines. "Nous touchons du doigt la fragilité dans l’expérience de la maladie, de la pauvreté, de la souffrance qui s’abat parfois soudainement sur nous et nos familles", écrit le pape dans cette homélie, dont la tonalité résonne avec sa propre situation.

Adrien, un croyant catholique qui travaille au Vatican, est revenu sur toutes ces prises de parole, en déclarant que ce mercredi des cendres était hors du commun. "La chose la plus sûre, c'est que l'absence du Saint Père oblige ou rappelle que dans la prière et dans la démarche, il faut penser à ceux qui sont plus faibles, plus isolés et malades. Et pas seulement au Saint Père, mais à toutes les personnes qui sont dans ces conditions-là. Effectivement, ça donne ce ton particulier au Carême cette année", a déclaré Adrien au micro d'Europe 1.

Selon son dernier bulletin de santé diffusé mardi soir, François n'a pas de fièvre et demeure "alerte et lucide". Son pronostic vital reste "réservé", les médecins estimant qu'il n'est pas encore hors de danger. Le chef des 1,4 milliard de catholiques n'a pas fait d'apparition publique depuis son hospitalisation, et aucune photo de lui n'a été fournie par le Vatican.

Il a manqué la prière hebdomadaire de l'Angélus ces trois derniers dimanches, une première depuis son élection en 2013. Le pape ne participera pas non plus aux traditionnels "exercices spirituels", une retraite qui se déroule chaque année au début du Carême avec la Curie, le personnel de l'administration centrale du Saint-Siège.