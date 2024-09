Débat Harris-Trump : la candidate démocrate en position de force face au Républicain

Kamala Harris a fait ce que Joe Biden n'avait pas réussi à faire : pilonner Donald Trump et le mettre en colère. Le candidat républicain a mordu à l'hameçon lors du premier débat pour l'élection présidentielle, dans la nuit de mardi à mercredi. Au lieu d'argumenter sur le fond et l'essentiel, il est parti dans des digressions ridicules comme des rumeurs sur des immigrants illégaux mangeant les chiens et les chats de compagnie des Américains.

Harris appelle à une seconde rencontre

En bref, il a fait exactement ce que sa campagne craignait. Alors que Kamala Harris a suivi la stratégie définie par la sienne, au point d'avoir l'air parfois de réciter un texte appris par cœur. Elle a été particulièrement efficace sur un sujet qui est la grande force de son parti : le droit à l'avortement.

>> LIRE AUSSI - Taylor Swift annonce soutenir Kamala Harris à l'élection présidentielle

En revanche, en grande partie grâce à Donald Trump, elle a échappé au principal écueil de son argumentation qui était de définir son positionnement par rapport à la politique économique de Joe Biden.

La substance a souvent été éclipsée par des récriminations et des attaques personnelles qui ont donné un lourd climat d'agressivité. Le signe que Kamala Harris s'en est sortie en position de force et qu'elle a immédiatement appelé à une seconde rencontre.