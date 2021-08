De la Grèce à la Finlande, l’Europe en proie aux flammes

Des milliers d'hectares dévorés par les flammes, des centaines de personnes qui fuient leurs habitations et des forêts entières qui partent en fumée... L'Europe est en proie en à de violents incendies depuis le début du mois de juillet. Le phénomène s'intensifie ces derniers jours et touche également des pays jusque-là préservés.

Dans le Sud de l’Italie, Les pompiers ont ainsi dû réaliser plus de 800 interventions en une seule journée. La semaine dernière, c'est en Sardaigne que 20 000 hectares sont partis en fumée. Le gouverneur de l'île parle d'une "catastrophe sans précédent".

"On a vu un gros nuage de fumée et d'un seul coup, l'eau et l'électricité ont été coupées"

Des incendies qui frappent également l'Espagne ou bien encore la Grèce : près de la ville de Patras, une vingtaine de maison a brûlé. Des flammes parfois proches de stations balnéaires très touristiques, comme à Rhodes. "On a vu un gros nuage de fumée. D'un seul coup, l'eau et l'électricité ont été coupées dans tout l'hôtel", raconte Maud, en vacances sur l’île grecque avec sa famille. "Il fait très, très chaud. Pour avoir beaucoup voyagé, c'est la première fois qu'on a des chaleurs aussi insupportables."

Mais c'est en Turquie que la situation est la plus dramatique, avec déjà 8 huit morts dans le sud du pays et plus de 1000 personnes évacuées par bateau. Les habitants appellent à l'aide sur les réseaux sociaux. Une femme filme ainsi les flammes à quelques mètres de sa maison. Sur une autre vidéo, on voit des habitants tenter désespérément de combattre l'incendie avec un simple tuyau d'arrosage, alors que le feu est en train de dévorer un champ d'olivier.

Des scènes impressionnantes partout en Europe donc et même jusqu'en Finlande. 300 hectares ont brûlé à 500 km au nord d'Helsinki. C’est le plus grand feu de forêt depuis 50 ans, dans ce pays aux frontières du cercle polaire.