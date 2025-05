Dans le Bureau ovale, Donald Trump et Elon Musk plaisantent sur une vidéo du couple Macron

En conférence de presse dans le Bureau ovale pour le départ d'Elon Musk du gouvernement américain, le milliardaire et le président Trump ont plaisanté sur la vidéo virale du couple présidentiel français. Donald Trump a déclaré avoir parler à Emmanuel Macron et qu'"il va bien".

Donald Trump et Elon Musk ont plaisanté dans le Bureau ovale sur la vidéo virale du couple Macron et l'entrepreneur, arborant lui-même un œil au beurre noir, a assuré, sourire aux lèvres, qu'il ne s'était pas approché de la France dernièrement.

"Je n'étais pas du tout à proximité de la France"

À un journaliste qui lui demandait quel conseil conjugal il pouvait prodiguer, après une scène filmée à la sortie d'un avion où on voit les mains de l'épouse du président français se tendre vivement vers le visage de son mari, Donald Trump a d'abord souri : "Il faut s'assurer que la porte est bien fermée", a-t-il déclaré. Puis il a ajouté : "Je lui ai parlé, et il va bien, ils vont bien".

"Ce sont de très bonnes personnes, je les connais très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé... Mais je les connais très bien et ils vont bien", a poursuivi Donald Trump. Peu après, Elon Musk, présent aux côtés du président américain dans le Bureau ovale, a également plaisanté sur la situation. Le milliardaire présentait en effet un œil au beurre noir à son côté droit : "Je n'étais pas du tout à proximité de la France", a-t-il déclaré.

"Je m'amusais avec le petit X (un de ses enfants, ndlr), et je lui ai dit de me frapper au visage. Et il l'a fait. Il s'avère que même un enfant de cinq ans qui vous donne un coup de poing au visage, c'est...", a-t-il souri en haussant les épaules. "C'est X qui l'a fait ? X pourrait le faire, si vous connaissiez X", a enchaîné Donald Trump.

Après la vidéo de Brigitte et Emmanuel Macron, ce dernier avait démenti toute "scène de ménage" et affirmé que cette petite chamaillerie n'était qu'un "moment de complicité".