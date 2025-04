cyril hanouna

Pour Gauthier Le Bret, la décision d'Alger de demander à 12 agents de l'ambassade de France de quitter le pays est "une humiliation". Lundi, Alger leur a donné 48 heures pour sortir du territoire, une réponse à l'arrestation de trois ressortissants algériens en France vendredi. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



La "nouvelle phase" entre Paris et Alger aura été de courte durée. Après le voyage de Jean-Noël Barrot en Algérie, les relations avec Paris semblaient se détendre, après des mois de tensions, notamment autour de la captivité de Boualem Sansal. Mais il n'en est rien. Lundi, les autorités algériennes ont demandé à douze fonctionnaires français en poste en Algérie de quitter leur territoire. Une décision en forme de réponse à l'arrestation de trois ressortissants algériens en France vendredi. "On est totalement humilié", pour Gauthier Le Bret.

Et le chroniqueur de détailler sa pensée dans On marche sur la tête : "Ça n'a même pas fonctionné d'aller faire allégeance ou de se mettre ventre à terre face à Monsieur Tebboune [le président algérien, ndlr], de faire des communiqués communs, etc. Non seulement ils gardent Boualem Sansal, mais en plus ils vont nous renvoyer 12 Français !"