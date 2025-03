Cyril Hanouna – Dette de la France et aide à l'Ukraine : Gauthier Le Bret dénonce un «double discours»

Gauthier Le Bret dénonce au micro de Cyril Hanouna le "double discours" d'Emmanuel Macron. Alors que la dette du pays atteint les 3.305 milliards d'euros, le chef de l'État accorde une nouvelle aide militaire de 2 milliards d'euros à l'Ukraine. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Pas d'argent sur la scène nationale, mais des milliards à donner sur la scène internationale ? Alors que la dette de la France atteint les 3.305 milliards d'euros, Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle aide à l'Ukraine de 2 milliards d'euros. L'enveloppe globale de l'aide de Paris à Kiev avoisine donc les 7,5 milliards d'euros. Un chiffre assumé par le chef de l'État qui assure que ces deux milliards "sont tout à fait soutenables" pour l'économie française.

Une situation qui dérange Gauthier Le Bret. Au micro d'On marche sur la tête, le chroniqueur, qui reconnaît "la menace russe" dénonce un "double discours" de la part du locataire de l'Élysée. "Soit on a de l'argent, soit on n'en a pas, mais il n'est pas possible de ne pas en avoir pour les Français et d'en avoir pour les Ukrainiens."