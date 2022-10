Crise de l'énergie : le plafonnement du prix du gaz divise au sein de l'Union européenne

Faut-il plafonner ou non le prix du gaz ? Epineuse question pour les ministres européens de l'Energie à l'heure où l'augmentation du prix de l'énergie pèse sur le portefeuille des Européens. La France et 14 autres pays de l'Union européenne veulent plafonner le prix de tout le gaz qui arrive dans l'Union, cela signifie imposer aux exportateurs un prix inférieur au prix actuel.

Un plan détaillé à soumettre avant le prochain Conseil européen

Cette proposition ne plaît ni à l'Allemagne ni à la Commission européenne. Elles craignent une pénurie de gaz pour l'Europe, si aucun pays exportateur n'accepte de vendre au prix imposé. Pour la Commission, l'Union européenne doit plafonner uniquement le prix du gaz russe pour réduire les revenus de la Russie. Elle préfère engager des négociations pour limiter les prix des importations en provenance de fournisseurs de confiance tels que l'Algérie, la Norvège ou encore les États-Unis.

Ces mesures ne sont pas suffisantes pour la France et 14 autres États membres. D'après eux, il faut agir vite et convaincre d'autres pays à se rallier à leur cause. Cette question sera l'enjeu des prochains jours pour les membres de l'Union européenne afin de soumettre un plan détaillé à la Commission avant le prochain Conseil européen.